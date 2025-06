Financieel-economisch directeur CBCS José Jardim stapt maandag op

José Jardim treedt per aanstaande maandag, 30 juni, af als financieel-economisch directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. De oud-minister van Financiën maakt de overstap naar de private sector, waar hij leiding zal geven aan een commerciële bank. Dat heeft de Raad van Commissarissen van de bank vanochtend bekend gemaakt. De overstap hing al langer in de lucht, zo werd zijn naam gelinkt aan Banco di Caribe, maar dat is nooit bevestigd. Ook in het persbericht van de bank wordt de naam van de commerciële bank waar Jardim naar toe gaat, niet genoemd.

Wel stelt de raad dat ‘de volgende stap in de carrière van de heer Jardim volgt op een periode bij de CBCS waarin hij als medebestuurder van de CBCS complexe dossiers heeft geleid’. De afgelopen periode is volgens hen ‘in goed overleg gewerkt aan een zorgvuldige afwikkeling van het vertrek’. In dat kader is met Jardim afgesproken dat hij zich niet langer actief zou bemoeien met de werkzaamheden binnen de CBCS en de instellingen die onder haar toezicht staan. Hij is alleen nog betrokken geweest bij de overdracht van lopende dossiers.