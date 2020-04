Financiële overheidssteun wordt concreet

Mensen die een aanvraag indienen voor financiële hulp, krijgen in de week van 27 april het geld binnen. Dat is vanmorgen bekendgemaakt tijdens de persconferentie. De aanvraag moet gedaan worden via fondodisosten.org. Deze website is vanaf de 18e actief. De aanvraag moet binnen zijn voor woensdag aanstaande. Eerdere aanvragen via minegoshi komen te vervallen.

Welke steun wordt gegeven?

– Werkgevers kunnen 20 tot 80 procent van de salarissen van hun werknemers vergoed krijgen. Het werkgeversdeel dat aan de SVB betaald moet worden, is vrijgesteld voor april, mei en juni. Het werknemersdeel moet wel worden betaald.

– Mensen die door de coronamaatregelen geen werk meer hebben, kunnen aanspraak maken op 1000 gulden per maand voor april, mei en juni. Als je voor die tijd al werkeloos was, heb je ook recht op een vergoeding.

– Ondernemers zonder werknemers kunnen 1335 gulden per maand krijgen de komende drie maanden. Als je bedrijf niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, kan dit alsnog gedaan worden met behulp van MEO. Je maakt daarna ook aanspraak op het geld.

– Mensen in de onderstand hebben recht op 75 tot 225 gulden, afhankelijk van de grootte van het gezin

– Ook voor mensen die niet in een van deze groepen passen, is wellicht steun beschikbaar. Aangeraden wordt om een aanvraag in te dienen.