Financiële situatie van Gemeenschappelijk Hof van Justitie ‘zorgwekkend’

De financiële situatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, en Bonaire, Sint Eustatius en Saba baart zorgen. In 2023 was er een tekort van 900.000 gulden, en in 2024 is dit gestegen naar 1,1 miljoen gulden. Tot nu toe kan het Hof een deel van het tekort nog dekken uit zijn reserves. Voor het Hof is het belangrijk dat de kostprijs die de landen “betalen” aan het Hof blijft stijgen. Dat zei de president van het Gemeenschappelijk Hof, Mauritsz de Kort, gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag en de jaarrekening 2024.

In dit kader is het komende justitiële vierlandenoverleg dat in juni zal plaatsvinden van groot belang, aldus De Kort. Tijdens dat overleg moeten de landen aangeven of zij in staat zijn de gevraagde kostprijs te betalen. Deze kostprijs moet drastisch verhoogd worden. Sinds 2010 is het Gemeenschappelijk Hof een autonoom orgaan. Sindsdien zijn er medewerkers in dienst gekomen, maar het personeelsbestand is niet gegroeid, terwijl de hoeveelheid werk juist is toegenomen.