Financiële steun voor 34 duizend inwoners

Meer dan 34 duizend mensen hebben vorig jaar tijdens de Corona crisis financiële steun ontvangen van de overheid. Dat heeft de Centrale Bank berekend, schrijft Antilliaans Dagblad. Zonder die steun zou de economische krimp in 2020 ongeveer één procent groter zijn. Een deel van het geld ging naar het overeind houden van bedrijven. Een ander deel ging naar de primaire levensbehoeften van mensen. Volgens de Centrale Bank hebben sommigen meer geprofiteerd van de hulp dan anderen.

De coronacrisis heeft Curacao hard getroffen. De economie is met 19.9 procent gekrompen en de werkloosheid is gestegen. Zo’n één op de vier mensen is werkloos. Zonder de financiële steun van de overheid zou dit percentage hoger liggen.