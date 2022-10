Financiering uit Nederland voor Damen Shiprepair

Nederland heeft geld beschikbaar gesteld voor de maritieme sector. Volgende week maandag houdt de minister van Economische Ontwikkeling een persconferentie over het door Nederland medegefinancierde steunprogramma. De persconferentie is bij Damen Shiprepair. Ook CDM Holding zal aanwezig zijn. De Nederlandse regering trekt 20 miljoen euro uit om het ondernemersklimaat op Curaçao te versterken. Het besluit vloeit voort uit de afspraken die in het Landspakket staan. Doordat Curaçao aan alle voorwaarden voldoet, is de Nederlandse regering onlangs akkoord gegaan met de financiële steun.