FKA krijgt nieuwe ambulances

Ambulancedienst FKA krijgt drie nieuwe ambulancewagens. Dat meldt GMN-minister Pietersz-Janga. Gisteren is de ministerraad akkoord gegaan met de uitbreiding van de FKA-vloot. De ambulancedienst klaagt al een tijd over een tekort aan wagens. De ambulance-auto’s staan vaak in de garage voor reparatie. Op sommige dagen zijn er slechts twee werkende ambulances inzetbaar. In noodsituaties kunnen mensenlevens daardoor in gevaar komen.

Meer over ambulancedienst ambulances FKA gmn