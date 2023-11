FKP-directeur deelt corrigerende tik uit

Artur Con was zaterdag betrokken bij een relletje. De directeur van sociale woningbouwstichting FKP verkocht een klap aan een man die werk zocht. Zelf zegt Con dat hij een corrigerende tik gaf nadat de man hem bedreigde. Eerst schold de werkzoekende hem uit. Vervolgens kwam hij dreigend op hem af met een glazen voorwerp. Con ontkent dat het een dronkemansactie betrof, zoals op sociale media wordt beweerd. Personen die hem bedreigen moeten hun mannetje kunnen staan. Zo verdedigt hij zijn gedrag. Het is niet bekend of er aangifte is gedaan tegen Con.