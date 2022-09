FKP richt zich op core business

FKP wil zich meer richten op sociale huurwoningen. Daarom doet de woningbouwstichting de monumentale panden in de binnenstad in de verkoop. Dat zei FKP-directeur Arthur Con gisteren in de Staten. Het onderwerp was de intentieovereenkomst die de stichting met het bedrijf van oud-MFK politicus Rudney Garmes heeft gesloten. Daar is veel over te doen geweest. Bewoners zijn bang dat ze uit hun huis worden gezet. Daar zou volgens Con geen sprake van zijn. Inmiddels heeft het bedrijf interesse getoond in twee panden. Het bestuur van de woningbouwstichting moet nog akkoord gaan met de verkoop.