Flamingo Park Resort wisselt van eigenaar

Het Flamingo Park Resort is van eigenaar gewisseld. Een groep lokale en Nederlandse investeerders heeft het bungalowpark op Bándabou gekocht. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De verkoop kwam tot stand onder begeleiding van de Curaçao Financial Group. De nieuwe eigenaren willen de visie van de oprichters Erna en wijlen Armand Griffith voortzetten. Veel kan er in dit stadium nog niet gezegd worden over de toekomstplannen. Wel wordt er momenteel gewerkt aan een duurzaamheidsplan voor het resort. Flamingo Park wil zich richten op de milieubewuste toerist. Het boomrijke resort telt 22 vakantiehuisjes en werd ruim dertig jaar geleden opgericht.