Flinke groei reizigers in oktober

Ruim 13,5 duizend reizigers hebben Curaçao bezocht in oktober. Dat meldt de Curaçao Tourism Board. Het is de eerste keer sinds de versoepeling van de reismaatregelen dat er zo’n grote groei is in het aantal bezoekers. In juli kwamen er nog ruim 8000 bezoekers, in augustus ruim 9000 en in september bijna 10,5 duizend. De reizigerslimiet werd in oktober verhoogd naar van 10.000 naar 20.000. 94 procent van de reizigers kwam uit Europa, waarvan ook 94 procent Nederlanders waren. 60 procent verbleef in hotels, 40 procent had een alternatieve accommodatie. Ten opzichte van oktober vorig jaar bleven reizigers langer op curaçao: vorig jaar gemiddeld 8,9 nachten, terwijl het in oktober 2020 nu 10,8 nachten ging.

