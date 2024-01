Flinke toename aantal passagiers op luchthaven in 2023

Curaçao Airport Partners laat vandaag weten dat het aantal passagiers op de luchthaven van Curacao in 2023 flink is toegenomen. Het totaal aantal passagiersbewegingen voor 2023 bedroeg ruim 1.7 miljoen. Dat zijn alle passagiers die via de terminal zijn aangekomen en vertrokken. Voor het komende jaar verwacht CAP een groei van minstens 6 procent. Daarmee zal er een record aantal passagiers naar ons eiland komen.

CAP laat weten dat 37% van alle passagiers die onze luchthaven heeft verwerkt in 2023 uit Nederland kwam, 17% uit de andere eilanden van de Nederlandse Cariben, 20% uit Amerika, 16% uit Zuid-Amerika en 4% uit Canada.