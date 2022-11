Flinke toename van aantal inbraken op Curacao

Het aantal inbraken is afgelopen week op Curacao flink toegenomen. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht van veel voorkomende cirminaliteit dat de politie dinsdag heeft uitgebracht. Daaruit blijkt dat tussen 24 en 30 oktober er 19 inbraken in woningen zijn geregistreerd, een week eerder waren dat er nog zeven. Ter vergelijking: vorige week zijn er twee inbraken in winkels geweest en twee auto’s gestolen. Opvallend is dat alle inbraken overdag zijn gepleegd, tussen 7 uur ‘s ochtends en zes uur ‘s middags. Daaruit komt naar voren dat inbrekers toeslaan als mensen hun huis verlaten voor bijvoorbeeld werk of school. De meest voorkomende manier om in een huis in te breken blijkt nog steeds het openbreken van ramen en deuren te zijn.

