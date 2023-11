Flow schakelt 2G netwerk definitie uit

Vandaag stopt Flow definitief met het 2G netwerk. Dat doet het bedrijf omdat steeds minder mensen 2G gebruiken en al internetten via 3 en 4G. Bovendien zet het telecombedrijf de frequenties van 2G in voor het 3 en 4G- netwerk. Zo wordt deze nóg sneller en nóg beter. Personen met een 2G telefoon kunnen niet meer bellen, sms’en of internetten. Zij moeten hun toestel inwisselen voor een nieuw model. Sinds 2020 nemen providers wereldwijd afscheid van 2G. In de VS was het al niet meer mogelijk om een 2G telefoon te gebruiken.

Gelabeld als 2G 3G 4G 5g data FlOW internet mobiel SMS telecombedrijf