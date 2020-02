Fly-CD vliegt waarschijnlijk binnenkort op Curaçao

Het vliegtuigmaatschappij Fly-CD gaat als het goed is vanaf september vluchten uitvoeren naar Curaçao. Fly-CD is onderdeel van Caribbean Direct en zal vanuit Argentinië en Brazilië gaan vliegen via Bonaire naar Aruba, Curaçao, Cancun, de Dominicaanse Republiek en Cuba. Door de stop op Bonaire kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandse luchtvaartverdragen en is het mogelijk om op zoveel verschillende landen te vliegen. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.