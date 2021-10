Foko wil zichtbaarheid LHBTI-community vergroten met counseling

LHBTI-belangenorganisatie Fundashon Orguyo Kòrsou (Foko) heeft de projecten ‘Duna Kara’ en ‘Q+’ gelanceerd. Doel van de projecten is om de zichtbaarheid van de LHBTI-community op het eiland te vergroten. Het project ‘Duna Kara’ is erop gericht mensen te helpen bij het “uit de kast komen”. Het project ‘Q+’ is meer gericht op LHBTI-jongeren. Foko denkt daarbij aan het organiseren van debatten rond het thema LHBTI. Volgens de organisatie gaat het niet alleen om het vergroten van zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap, maar ook om begeleiding en emotionele en spirituele steun.