Forensisch rapport Girobank eind 2022 gereed

Het forensisch onderzoek dat de Nederlandse Deloitte uitvoert naar het debacle rondom de Girobank is hopelijk eind 2022 gereed. Dit zei de president van de centrale bank Richard Doornbosch gisteren in de Staten. Het parlement heeft ook een motie aangenomen voor een dieper onderzoek naar de oorzaken die hebben geleid tot het faillissement van de Girobank. De motie is ingediend door de MFK-fractie. Tot op de dag van vandaag is er niemand verantwoordelijk gehouden voor het wanbeleid binnen de Girobank.

De centrale bank heeft 267 miljoen gulden in de noodlijdende bank gepompt.