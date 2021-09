Formatie nieuwe kabinet Wever-Croes rond

De formatie van een nieuwe regering voor Aruba is afgerond. Gisteren maakte formateur en tevens premier van Aruba Evelyn Wever-Croes de acht namen bekend van de ministers in het nieuwe kabinet-Wever-Croes II. De coalitie bestaat uit de MEP van Wever-Croes en de nieuwe partij RAIZ. Het is nog niet bekend wanneer de beëdiging is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat die volgens het “Nieuwe Normaal” zal plaatsvinden. Se samenstelling van het kabinet is als volgt:

Evelyn Wever-Croes (MEP): Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening en minister-president

Ursell Arends (RAIZ): Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg en tevens vicepremier.

Xiomara Maduro (MEP): Financiën en Cultuur en tweede vicepremier.

Geoffrey Wever (RAIZ): Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling.

Rocco Tjon (MEP): Justitie en Sociale Zaken.

Endy Croes (MEP): Onderwijs en Sport.

Glenbert Croes (MEP): Arbeid, Integratie en Energie.

Danguillaume Oduber (MEP): Volksgezondheid en Toerisme.

Guillfred Besaril (MEP): voorgedragen om Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland te blijven. Hij gaat door met de onderhandelingen met Nederland.