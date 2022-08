Forse verhoging bankkosten Girobank

Wie ondanks herhaalde oproepen zijn rekening bij de Girobank niet heeft afgesloten, moet diep in de buidel tasten. Per 1 oktober verhoogt de bank de maandelijkse administratiekosten. Rekeninghouders gaan dan 26,50 per maand betalen. Ook brengt de Girobank maandelijks bijna 16 gulden bewaarkosten in rekening. Totaal is dit zo’n 42 gulden. Eigenlijk is het niet meer mogelijk om te bankieren bij de Girobank. De bank staat onder curatele van de centrale bank en is eigenlijk failliet. Toch zijn er nog best veel mensen met geld op hun girorekening. Zij worden gevraagd om hun rekening op te heffen. Deze rekeninghouders kunnen hiervoor terecht bij het filiaal op Janwé, wat geopend is op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur.