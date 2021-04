Forum voor Democratie kritisch op zorgpersoneel richting Curacao

Het Nederlandse Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen wil van staatssecretaris Paul Blokhuis van Gezondheid weten waarom Nederland medisch personeel naar Curaçao stuurt. De parlementariër voor de partij Forum voor Democratie reageert op een tweet die Blokhuis afgelopen vrijdag plaatste waarin hij de 43 personen succes wenste die naar Curaçao zijn gevlogen om te helpen bij de corona pandemie. Van Houwelingen wil weten of er in Nederland geen schaarste is aan medisch personeel. Minister De Jonge maakte gisteren over dit onderwerp bekend dat een groot aantal mensen uit de medische sector zich hebben aangemeld om te helpen in Nederlandse ziekenhuizen en vaccinatie centra.