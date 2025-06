Fractie MAN-PIN dient wetsvoorstel in om ‘alle vormen van discriminatie tegen werknemers’ af te schaffen

De fractie van MAN-PIN heeft gisteravond laten weten een wetsvoorstel te hebben ingediend om de ‘Arbeidsregeling 2000’ aan te passen. Deze wijziging is bedoeld om alle vormen van discriminatie tegen werknemers in de haven- en luchtvaartsector af te schaffen. MAN-PIN heeft hiervoor overleg gevoerd met de vakcentrale SSK, die bezorgd is over de bestaande situatie, waarbij werknemers in deze sectoren niet de extra 100% vergoeding krijgen waar andere werknemers wel recht op hebben wanneer zij op feestdagen werken. Ook hebben ze niet dezelfde bescherming rond werktijden en overuren.

Om deze ongelijkheid te corrigeren, is het wetsvoorstel aangeboden. De fractie MAN-PIN in het parlement is van mening dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ gebaseerd is op het fundamentele recht op gelijkheid, dat verankerd is in de Grondwet. Dit wordt het tweede wetsvoorstel dat MAN-PIN indient om de discriminatie van arbeiders aan te pakken. Het eerste voorstel betreft het opheffen van het loonverschil tussen jongeren van 18 tot en met 20 jaar en werknemers van 21 jaar en ouder voor hetzelfde werk. Het parlement zal op 3 juli deze wet behandelen tijdens een openbare vergadering.