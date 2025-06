Fractie MAN-PIN stelt vragen over aanschaf nieuwe ambulances

Giselle Mc William, leider van de MAN-PIN-fractie heeft een brief gestuurd aan minister Silvania. Ze vraagt daarin om een kopie van het ministerieel besluit uit 2024 waarin wordt aangekondigd dat ambulancedienst FKAK 1,35 miljoen krijgt voor de aanschaf van drie nieuwe ambulances. Mc William wil ook weten of er een programma van eisen was opgesteld door deskundigen voor de aanschaf van die ziekenwagens en of aan die eisen is gehouden. Ook wil ze weten of het waar is dat de nieuwe ambulances hoger zijn dan de ingang van het CMC.

Enkele andere vragen die Mc William stelt:

-Is het waar dat het interne personeel van FKAK niet op gepaste wijze is geraadpleegd, ondanks waarschuwingen over de technische en operationele nadelen van de gekozen modellen?

-Zijn de voertuigen geëvalueerd met het oog op de lokale infrastructuur en operationele omstandigheden vóór ingebruikname en eventueel aangepast aan de lokale behoeften?

-Zijn de ambulances volledig uitgerust geleverd met alle benodigde medische instrumenten, of moesten er extra kosten worden gemaakt om ze operationeel te krijgen?

-Zo ja, hoeveel bedroegen die extra kosten?