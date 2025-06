Fractie MAN-PIN wil vergadering over ’toeslagenaffaire’

Volgens de fractie MAN-PIN is het belangrijk om op een zorgvuldige manier tot een oplossing te komen voor de jongeren uit Curaçao die benadeeld zijn in de zogenoemde “toeslagenaffaire” in Nederland. Om die reden vraagt de fractie in het parlement om een vergadering van de vaste commissie voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. MAN-PIN wil dat de directie van de Minority’s Foundation aanwezig is bij de vergadering, zodat zij de problematiek kunnen toelichten en uitleg kunnen geven. Op 15 mei heeft de stichting een brief gestuurd naar het parlement waarin aandacht wordt gevraagd voor het aantal jongeren uit Curaçao dat slachtoffer is geworden van dit schandaal.

De ‘toeslagenaffaire’ begon rond 2005. Het betreft ongeveer 26.000 ouders die door de Nederlandse Belastingdienst onterecht als fraudeurs zijn bestempeld. Een groot deel van deze ouders is van Caribische afkomst of afstamming. Zij moesten tienduizenden euro’s terugbetalen die zij eerder hadden ontvangen als toeslag voor kinderopvang. De Belastingdienst legde beslag op alle toeslagen die zij ontvingen om kosten te dekken zoals huur, kinderopvang en teruggaven van belasting. De slachtoffers verloren zo alles waar zij recht op hadden en hadden vaak niet voldoende inkomsten om van te kunnen leven.