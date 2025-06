Fractie PNP wijst ‘onverantwoorde’ uitnodiging van Gevolmachtigde minister af

Leider van de fractie van PNP, Ruthmilda Larmonie-Cecila, heeft gisteren per brief aan de Statenvoorzitter laten weten niet in te gaan op een uitnodiging voor de viering van de ‘Dag van het Volkslied en de Vlag’ in Nederland. Statenleden zijn door de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Nederland uitgenodigd deze dag op 29 juni in Nederland te vieren. De PNP-leider noemt het een kostbare reis en wil geen publiek geld hiervoor gebruiken. Dat kan volgens haar beter worden geïnvesteerd in de wijken van ons land.

Ze schrijft: “In de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat er niets hartelijkers, mooiers en patriottischer is dan de viering van de Dag van de Vlag op Brionplein. Sinds 1984, toen deze dag voor het eerst werd gevierd, toont het volk van Curaçao elk jaar weer hun solidariteit en verbondenheid door massaal aanwezig te zijn op Brionplein. De fractie van de Partido Nashonal di Pueblo is van mening dat er niets waardevollers is dan wanneer parlementsleden deze dag vieren te midden van het volk van Curaçao op het Brionplein. Publiek geld gebruiken om naar Nederland te reizen voor deze viering in plaats van het te investeren in de wijken van Curaçao om zo het gevoel van trots en patriottisme onder onze bevolking te versterken, is wat ons betreft niet verantwoord. Op die manier kunnen wij deze uitnodiging niet ondersteunen. Daarom bedankt de fractie van de Partido Nashonal di Pueblo voor de uitnodiging en laat via deze brief weten dat wij als fractie niet zullen afreizen naar Nederland hiervoor. Wij verkiezen het om deze financiële middelen aan te wenden om het gevoel van broederschap onder ons volk hier op Curaçao te versterken.”