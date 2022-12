Een van corruptie verdachte agent komt vandaag op vrije voeten. Gisteren heeft de raadkamer van het gemeenschappelijke hof van Justitie besloten dat hij niet langer in de cel hoeft te blijven. Het gaat om het hoofd van de vergunningenafdeling. Hij en een andere collega zouden gesjoemeld hebben met vergunningen voor wapens en evenementen. De agent is sinds maart non-actief. Hij mag de behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten.