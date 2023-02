Frictie binnen coalitie

De maat is vol voor MFK. Vanmorgen is er een spoedoverleg met de top van coalitiepartner PNP. Het afwijkend stemgedrag van PNP-parlementariërs Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina is onderwerp van gesprek. Gisteren stemde het duo in met een motie van de oppositie. Dat was de laatste druppel. Volgens MFK lijkt het alsof de twee Statenleden de coalitie niet meer steunen. De grootste coalitiepartij wil niet meer verrast worden door het duo en wil dat PNP partijleider Larmonie-Cecilia ingrijpt.

De motie werd ingediend tijdens de voortzetting van de Statenvergadering over de toekomst van de raffinaderij. Premier Pisas verklaarde dat de onderhandelingen met CPR on hold zijn. Reden is de falsificatie van documenten. Naast de centrale bank is ook overheidsbedrijf RdK naar het OM gestapt in verband met de vervalste documenten. In de motie die gisteren met 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen sneuvelde werd onder andere gevraagd naar een periodieke update van de vorderingen rondom de raffinaderij, het verlengen van de tijdelijke contracten met oud-Isla werknemers en het intrekken van de exclusiviteitsafspraak met preferred bidder CPR.

Op de foto MFK-voorzitter Sithree van Heydoorn tijdens het spoedberaad van MFK gisteravond in Lam Yuen. Vandaag zit de MFK-top met PNP om de tafel.