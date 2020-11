Friesland wil erkenning voor Papiaments

De Friese Nationale Partij (FNP) wil de officiële erkenning van het Fries als taal van het Koninkrijk vastleggen in het Statuut. Dan kunnen tegelijkertijd het Papiaments en Engels die erkenning krijgen. Dat heeft de partij gezegd in een oproep aan het provinciebestuur van Friesland. De FNP vindt dat de sprekers van het Fries, maar ook de sprekers van Papiaments en Engels op de Caribische eilanden van het Koninkrijk het verdienen dat hun talen een volwaardige status krijgen in het Statuut.

Om de erkenning officieel te krijgen, is het ook mogelijk om de Grondwet te veranderen. Maar daarvoor moet er een zware procedure worden doorlopen, waarbij onder meer een twee derde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer nodig is. De Friese Nationale Partij wil niet die lange weg bewandelen en roept op tot verandering van het Statuut. De partij heeft het provinciebestuur van Friesland gevraagd aan de slag te gaan met hun voorstel en contact op te nemen met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.