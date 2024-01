Fundashon Bon Intenshon organiseert twee festivals in maart en april

Fundashon Bon Intenshon heeft deze week bekend gemaakt dat het Curaçao International BlueSeas Festival dit jaar wordt gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart. Dan staat Pietermaai weer in het teken van de blues. Een maand later, van 10 tot 14 april, komende liefhebbers van films aan bod en wordt het Curaçao International Film festival gehouden. Ook dat wordt door Fundashon Bon intenshon georganiseerd.

Dit jaar is het al weer de zesde editie van het Curaçao BlueSeas Festival. Het festival opent op donderdagavond 28 maart met een speciaal concert in Kura Hulanda. Meer informatie over de line up van dit jaar wordt binnenkort bekendgemaakt. Over het filmfestival wordt ook binnenkort meer informatie gegeven.