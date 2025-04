Fundashon Marshe tekent nieuwe beheersovereenkomst met minister Cooper

Fundashon Marshe en minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper, hebben gisteren officieel een vernieuwde beheersovereenkomst ondertekend. Die geldt voor de periode 2025 – 2028. Fundashon Marshe vervult een belangrijke rol in het beheer en de ontwikkeling van markten in de binnenstad van Willemstad. De minister zegt te willen werken aan het toekomstbestendig maken hiervan. Met de nieuwe overeenkomst is het de bedoeling dat alle zes markten worden versterkt als cultureel, sociaal en economisch middelpunt.

In het verlengde van deze overeenkomst is Remy Ricardo benoemd tot interim-directeur van de stichting. Gedurende de transitiefase zal hij verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing. Ricardo zal zich richten op het versterken van de organisatie, het optimaliseren van operationele processen en het bewerkstelligen van de visie voor alle zes markten in de binnenstad.