Ganessa kreeg haar afscheidsfotoshoot

Marly’s achternichtje en ook een goede vriendin Ganessa van net 40 jaar en haar man Jasper en zoontje Dylan zijn waarschijnlijk voor de laatste keer op Curaçao. Ganessa is geboren en opgegroeid op ons mooie eiland, maar het nare is dat zij nu afscheid moet nemen. Ganessa heeft namelijk kanker. Op Curaçao heeft ze nog een grote groep kennissen, familie en vrienden. Door de coronamaatregelen ging het haar niet lukken om iedereen te zien. Daarom wenste Marly voor haar een groepsfoto heeft waar iedereen op staat en zij in het midden, op gepaste afstand natuurlijk. Op deze manier kan zij een warme herinnering mee terug naar Nederland. Daarvoor werd Paradise FM’s eigen cameraman/fotograaf Michael ingezet om prachtige dronebeelden te schieten van Ganessa en haar naasten. Een enorm verdrietig verhaal, maar gelukkig blijft Ganessa ondanks alles een krachtige en positieve vrouw.