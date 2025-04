‘Gebouwveiligheid is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen’

Na de tragische ramp in de Dominicaanse Republiek, waar onlangs het dak van een discotheek instortte en meer dan 200 mensen overleden, is er wereldwijd bezorgdheid ontstaan over de veiligheid van gebouwen. Ook op Curaçao heeft dit incident vragen opgeroepen over wat mensen kunnen doen om op een veilige manier te blijven bouwen. De dienst ROP laat vandaag weten klaar te staan om advies en begeleiding te bieden over hoe men een gebouw op een veilige manier kan bouwen of onderhouden. Iedereen met vragen kan contact opnemen met de dienst, zo laat het ministerie van VVRP vandaag weten.

“Elke burger, eigenaar of gebruiker van een pand – of het nu een woning of een bedrijfsgebouw betreft – heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van dat pand. Goed onderhoud, regelmatige inspectie en werken volgens de wettelijke en technische normen zijn essentiële elementen om onnodige risico’s te voorkomen.” Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Stedelijke Planning zegt verder zijn medeleven aan de slachtoffers en hun families te betuigen van de ramp in de Dominicaanse Republiek.