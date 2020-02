Er is momenteel een gebrek aan asfalt op Curaçao. Dat heeft de Asfalt Centrale Curaçao aan haar klanten laten weten. Het bedrijf Curoil is momenteel in onderhandeling met PdVSA, dat nog een voorraad bitumen heeft opgeslagen in haar tanks op het raffinaderij-terrein. Dat product is noodzakelijk voor het maken van asfalt. Maar er is nog geen akkoord bereikt. Zoals bekend was eind 2019 het contract met PdVSA voor de operatie van de raffinaderij afgelopen.