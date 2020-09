Gecrashte NH90-helikopter geborgen

De NH90-helikopter die 19 juli in het Caribisch gebied in zee verdween is geborgen. Het toestel is de afgelopen dagen in 2 delen boven water gehaald. Het staartstuk en de romp zijn vanmiddag aangekomen in de haven van Curaçao en gaan nu per schip naar Nederland. Dat heeft de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied vanochtend bekend gemaakt.

Met behulp van het schip Volantis en een onderwaterrobot voerde de Maritime Capacity Alliance de berging uit. Dit civiel-militaire team bestond uit helikoptertechnici van Defensie en civiele bergingsspecialisten. Met een grote kraan van het bergingsschip is eerst het staartstuk geborgen. Dat lag op zo’n 450 meter diepte op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Aruba. Met behulp van de onderwaterrobot zijn de hijskabels vastgemaakt aan het wrakstuk.

De bergingsoperatie is uitgevoerd in aanwezigheid van een inspecteur van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Bij de crash kwamen 2 bemanningsleden om het leven. De IVD doet verder onderzoek naar de toedracht van de crash.