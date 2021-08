Gedetineerde vissers in Venezuela vrijgelaten

De vijf Curaçaoënaars die vorig jaar eind maart in de territoriale wateren van Venezuela zijn aangehouden worden vrijgelaten. Zo maakte premier Gilmar Pisas gisteren tijdens een persconferentie bekend. De vijf vissers voeren op open zee vlak voordat de lockdown begon toen ze werden aangehouden. De Nederlandse Ambassade in Venezuela zou voor de nodige bijstand hebben gezorgd op Koninkrijksniveau. Veel details gaf Pisas niet; de premier wilt op een later tijdstip uitgebreid uitleg over de vrijlating geven.

Tagged as Venezuela vissers vrijgelaten