Gedetineerden beschilderen Chichi

Gevangenen konden onlangs een Chichi-workshop volgen. Dat deden ze in het kader van het resocialisatieproject Second Chance. De workshop werd verzorgd door Serena’s Art Factory. Na afloop konden de gevangenen zich opgeven als schilder. Tegen een vergoeding mogen zij de beelden dan beschilderen. In het verleden konden talentvolle SDKK-cliënten al een extra zakcentje verdienen door de beelden van de zwarte voluptueuze vrouwen te versieren. Een ex-gevangene heeft zelfs een tijdje voor Serena’s Art Factory gewerkt. Nu heeft hij een goede baan in Nederland. Het Second Chance project wordt uitgevoerd door Stichting Passionistas in samenwerking met SDKK.