Gedetineerden opgeleid tot meubelstoffeerders

Een groep van ongeveer 17 gedetineerden in het SDKK heeft onlangs een cursus meubelstofferen met succes afgerond. Zij ontvingen daarvoor erkende certificaten die hun vakkennis later kan aantonen. Gedurende 12 weken leerden de gevangenen de basistechnieken van het vak die hen in de toekomst meer kans op de arbeidsmarkt moet bieden. De overhandiging van de certificaten werd onder andere bijgewoond door premier Gilmar Pisas in zijn hoedanigheid van Minister van Justitie.

