Geen asiel voor elke Venezolaan

De algemene veiligheidssituatie in Venezuela is zorgelijk, maar niet zodanig dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid iedere Venezolaan asiel zou moet verlenen die daar om vraagt. Ook hoeft hij niet alle politieke opposanten bescherming te bieden. Dat oordeelt de Raad van State vandaag in twee uitspraken die gaan over Venezolanen in Nederland. Volgens de Raad is de humanitaire situatie niet overal zo slecht dat niemand meer naar het land terug kan keren. Dat de staatssecretaris alleen politieke opposanten van het bewind van Maduro heeft aangewezen als risicogroep noemt de RvS ‘redelijk’. Wel stelt de hoogste bestuursrechter dat de staatssecretaris elk individueel geval altijd volledig moet beoordelen.

Een van de twee zaken gaat over een vrouw die samen met haar dochter vanuit het Zuid-Amerikaanse land naar Nederland is gekomen. De vrouw heeft tegen de regering van president Nicolás Maduro geprotesteerd en zegt dat ze hierom is bedreigd. In de andere zaak weigerde een Venezolaans echtpaar een zogenoemde ‘Carnet de la Patria’ ofwel ‘Vaderlandskaart’ aan te vragen, een soort bon waarmee Venezolanen toegang krijgen tot voedselpakketten, pensioenen, medicijnen en benzine. Na de weigering worden ze naar eigen zeggen gezien als politieke opposanten van de regering van Maduro.