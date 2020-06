Er geldt voorlopig geen Avondklok. Dat stelt de minister van Justitie Quincy Girigorie stellig. Volgens de minister is alles geregeld om de rust en orde te bewaken komend weekend en hij gaat ervan uit dat dat ook gebeurt. Zowel vannacht als gisternacht gold een avondklok, maar Girigorie stelt dat we vandaag het normale leven weer oppakken. Ook de binnenstad is sinds vanmorgen weer toegankelijk