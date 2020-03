‘Geen bewijs dat Coronavirus slecht overleeft bij hogere temperatuur’

Of het Coronavirus moeilijker overleeft in hogere temperaturen is nog onbekend. Dat legt Izzy Gerstenbluth uit. Op sociale media wordt het bericht gedeeld dat het virus sneller doodgaat als de temperatuur hoger is dan 27 graden. Volgens Gerstenbluth is dit niet bevestigd en zou het sowieso weinig uitmaken. Het virus wordt vooral van mens tot mens overgebracht en is maar korte tijd buiten het menselijk lichaam.