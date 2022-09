Geen bewijs voor veroordeling 600 kilo drugsroof

Oud-politieagent M. Mariano is vrijgesproken voor de 600 kilo drugsroof uit het recherchebureau. Ook de andere verdachten zijn niet veroordeeld voor de roof. Volgens de rechter is er onvoldoende wettig bewijs. Het vermeende brein achter de inbraak in 2018 moet wel de cel in voor een ander misdrijf. De 33-jarige Mariano is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 340 kilogram cocaïne, het handelen in drugs en het verduisteren van zijn dienstwapen. Vijf andere verdachten zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij drugshandel. Eén verdachte heeft een werkstraf van 100 uur gekregen en de andere vier verdachten moeten zes tot vierentwintig maanden de cel in. Twee broers van 27 en 21 jaar zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk drie en zeven jaar voor bedreiging met een vuurwapen en vuurwapenbezit. De jongste broer is bovendien veroordeeld voor de voorbereiding van het plegen van een moord, drugshandel en oplichting van een verzekeringsmaatschappij.