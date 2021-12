Geen bezoek meer in SDKK-gevangenis

Voorlopig kunnen gevangenen geen bezoek ontvangen, zo heeft de leiding van de SDKK-gevangenis bepaald. Deze maatregel is genomen vanwege de hoge besmettingscijfers. Dat is niet voor het eerst, toen de delta-variant zijn opmars maakte was er ook al uitsluitend virtueel bezoek welkom. Daarbij hebben gevangenen digitale contactmomenten. Het is straks ook weer mogelijk om virtueel bezoek te ontvangen voor de gevangenen. De kans bestaat dat er ook iets gaat veranderen in de bezoekuren van het CMC, daar was tijdens de vorige coronagolf ook sprake van.