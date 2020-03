Er mag geen bezoek meer komen in het Curaçao Medical Center(CMC). Dit om patiënten, familieleden en zorgpersoneel te beschermen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Er zijn wel uitzonderingen voor minderjarige patiënten, terminale patiënten, patiënten die bevallen en patiënten die hulp nodig hebben bij communicatie, besluitvorming of mobiliteit. Hiervoor geldt dat maximaal één familielid per dag met toestemming van de specialist bezoek mag brengen.