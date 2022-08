Geen bouwvergunning voor Sunset Beach Resort

Het omstreden Sunset Beach Hotel op Bonaire krijgt geen bouwvergunning. Het hotel is te hoog, heeft te veel kamers en voldoet niet aan het strategisch toerismemasterplan. Daarnaast past het ook niet bij de andere gebouwen in de omgeving en komt de verkeersveiligheid in gevaar. Dat oordeelt het Bestuurscollege. Bovendien zouden de appartementen voor permanente bewoning worden aangeboden. Dit terwijl er op deze locatie slechts vakantieaccommodaties zijn toegestaan. Het overheidsbeleid gaat uit van een high-end toeristisch product. Hierbij passen kleinschalige, ruime accommodaties met een zeer luxe uitstraling. Het bouwplan van Sunset Beach Hotel past daarom niet in de omgeving. De aanvraag zorgde eerder dit jaar voor de nodige commotie op het eiland. Ook binnen het bestuurscollege waren de meningen verdeeld. Een mediationtraject moest de gemoederen onder de gedeputeerden en gezaghebber Edison Rijna tot bedaren brengen.