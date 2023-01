Geen coronamaatregelen tegen Chinese reizigers

Het GMN-ministerie neemt geen extra maatregelen tegen Chinese reizigers. Wereldwijd zijn er toenemende zorgen over de besmettingsgolf in China. Net nu inwoners van het land voor het eerst in drie jaar weer vrij mogen reizen. Daarom moeten alle reizigers uit China eerst getest worden op corona voordat zij in het vliegtuig naar de EU stappen. Curaçao houdt de situatie in de gaten, maar vindt het vooralsnog onnodig om extra maatregelen te treffen. Wel adviseert GMN om deze dagen de hygiënemaatregelen te volgen. Vooral op drukbezochte carnavalsactiviteiten is de kans op besmetting groot.

Meer over China covid gmn samenscholing