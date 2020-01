‘Geen erstige beschuldigingen in Opgelicht!?’

Er zijn geen ernstige of strafrechtelijke beschuldigingen gedaan in de uitzending van Opgelicht!? over Rosanna Kluivert. Dat zegt de advocaat van AVRO Tros. Kluivert wil dat ze rectificeren, maar de redactie staat achter het programma. Volgens hen wordt nergens de indruk gewekt dat hier sprake is van oplichting of bedrog. “Het programma behandelt niet alleen maar items met een strafrechtelijke opzet, maar ook algemene onderwerpen”, aldus de advocaat.