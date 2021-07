Geen financiële middelen voor uitbetaling vakantiegeld

Er is geen geld voor het uitbetalen van het vakantiegeld van ambtenaren. Dat antwoordde minister van Financiën Javier Silvania gisteren in het parlement op vragen van het lid Michelangelo Martines van KEM. Volgens minister Silvania is de liquiditeitssituatie op Curaçao acuut en kan de overheid zich momenteel geen extra kosten permitteren. Volgens de minister loopt het tekort van 10 miljoen gulden van vorige maand op tot 50 miljoen in juli. Het geld dat binnenkort door Nederland wordt overgemaakt heeft al een bestemming aldus Silvania.