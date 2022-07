Geen gevallen van apenpokken op Curaçao geregistreerd

Immunoloog Ashley Duits raadt iedereen aan om voorzichtig te zijn met lichamelijk contact met onbekenden. Dat is een gevolg van de wereldwijde verspreiding van apenpokken. Op Curaçao zijn er nog geen gevallen van apenpokken gesignaleerd. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep ‘Monkeypox’ dit weekend uit tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Mensen die de ziekte oplopen kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn en spierpijn, gevolgd door blaasjes op de huid. Het virus verspreidt zich via huid-op-huid contact en treft veel mannen die regelmatig seks hebben met mannen. De WHO benadrukt dat iedereen het virus kan krijgen.