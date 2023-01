Geen huisartsenpost in het CMC

De nog op te richten huisartsenpost komt niet in het CMC. Dat zei minister van Gezondheid Pietersz-Janga gisteren in de Staten. De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor je anders jouw huisarts zou bellen. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken vinger of als je lang hoge koorts heb door bijvoorbeeld griep. Dat er geen huisartsenpost komt in het CMC heeft te maken met de scheiding tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg. Patiënten die de huisartsenpost bezoeken zouden mogelijk eerder worden doorverwezen naar de duurdere ziekenhuiszorg. Het is de bedoeling dat de nieuwe huisartsenpost in maart opengaat.