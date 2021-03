Geen indicatie voor duizenden ‘foute’ stembiljetten

Volgens voorzitter van de Electorale Raad Raymond ‘Pacheco’ Römer zijn er geen indicaties dat duizenden mensen een stem hebben uitgebracht op een zwart-wit stembiljet in plaats van een biljet dat in kleur is gedrukt. De raad onderzoekt sinds vrijdagavond de verhalen dat heel veel mensen een stem hebben uitgebracht op een zwart-wit stembiljet. Volgens Römer is een kleurenbiljet het enige juiste biljet. De raad deed gedurende dit weekend nog onderzoek, maar de voorzitter hoopt aanstaande woensdag duidelijkheid over de zaak te geven. Op sociale media stelden heel veel mensen en verkeerd stembiljet te hebben gehad.

Het totaal aantal ongeldig verklaarde stembiljetten is 1.2 procent, dat is minder dan voorgaande verkiezingen.