Geen integriteitsschendingen Cft, wel onzorgvuldigheden

Naar aanleiding van anonieme meldingen aan het College financieel toezicht is in opdracht van voorzitter Raymond Gradus een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het secretariaat. Daaruit is geconcludeerd dat zich geen integriteitsschendingen of excessief gedrag hebben voorgedaan, maar er zijn wel zijn er onzorgvuldigheden geconstateerd. Het is noodzakelijk dat op het Cft-secretariaat verbeteringen in de administratieve organisatie en aanscherping van de interne procedures worden doorgevoerd. Het feitenonderzoek werd verricht door het onafhankelijk bureau EBBEN Partners.

Gradus geeft aan dat naar aanleiding van de bevindingen van het feitenonderzoek diverse besluiten zijn genomen. Zo worden de procedures rondom het inhuren van tijdelijk personeel en buitenlandse reizen aangescherpt en worden gratificaties in de toekomst niet meer in natura verstrekt. Daarnaast zal het gratificatiebeleid worden uitgeschreven, door de voorzitter vastgesteld en door de secretaris toegepast. Gradus: “Kortom: het Cft heeft een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat iedereen bij het Cft volstrekt integer gedrag laat zien. Er is een traject gestart om met behulp van een vertrouwenspersoon het integriteitsbewustzijn in de organisatie verder te vergroten.”