Geen meerderheid voor rondetafelgesprek over vluchtelingenproblematiek

Er komt eind september geen rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao. Het verzoek van Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek is afgewezen. De overige fracties konden tot vandaag instemmen. Alleen BIJ1 stemde in met een rondetafelgesprek. Het was de bedoeling dat deskundigen over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao zou vertellen. Ook zou er gekeken worden welke rol Nederland daarin kan spelen.